Alger rend hommage à la chanteuse Nouara

Un hommage appuyé a été rendu samedi dernier à Alger à la chanteuse Nouara, une des divas de la chanson algérienne d'expression kabyle, par l'Association artistique et culturelle du «3e Millénaire», devant un public nombreux. Le public du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) est venu nombreux manifester sa grande reconnaissance à celle qui aura marqué la chanson algérienne dès les années 1960, par la qualité de ses interprétations avec une voix singulière qui a attiré les plus grands auteurs et compositeurs de musique de son époque. Accueillie par un public debout, sous les applaudissements et les youyous, Nouara s'est installée à côté de la grande comédienne Chafia Boudraâ.