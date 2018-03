Le permis de conduire plus cher à partir d'avril

Le permis de conduire sera plus cher dès le mois d'avril. C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération nationale des auto-écoles (Fnae) Zineddine Aoudia, cité par Alg24. Ce dernier a indiqué que le nombre d'heures d'apprentissage nécessaires à l'obtention du permis de conduire va augmenter de même que les frais à payer. Ainsi, le nombre d'heures d'apprentissage nécessaires passera à 55 heures et les examens pour les candidats seront organisés tous les 15 jours. Concernant les frais à payer pour le permis de conduire, ils seront fixés autour de 40 000 dinars. Il est à rappeler que c'est au courant de ce mois de mars que devrait être fin prêt le permis à points, comme l'avait annoncé le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. La délivrance des cartes d'immatriculation électronique des véhicules aura, pour sa part, lieu durant le premier semestre de l'année en cours, selon cette même source.