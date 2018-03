Les femmes journalistes de la "culturelle" honorées

A l'occasion de la Journée internationale pour la lutte des droits de la femme, Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, a rendu un hommage appuyé hier matin aux journalistes et gens des médias en général mais aux journalistes des rubriques culturelles en particulier. Ces dernières, triées sur le volet ont été honorées en présence notamment de Zahia Benarous, la célèbre ancienne présentatrice vedette des informations sur l'Entv et ex-sénatrice. Dans son allocution d'ouverture, le ministre de la Culture s'est félicité du professionnalisme de la presse algérienne arguant être content lorsqu'il lit les différents comptes rendus des journalistes, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Il rendra hommage aussi aux anciennes journalistes de la télévision qui se présentaient à visage découvert même aux pires moments qu'a traversés le pays, durant la décennie noire. Il évoquera ainsi le courage des femmes journalistes qui continuent à braver le danger en évoluant dans ce domaine des plus nobles.