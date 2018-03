Portes ouvertes sur le cancer du côlon à Riadh El Feth

L'objectif de cette initiative, parrainée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, est la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du côlon qui enregistre annuellement près de 6500 nouveaux cas au niveau national et un taux de décès élevé. Les principales causes de l'augmentation des cas d'atteinte du cancer du côlon en Algérie qui enregistre annuellement près de 6500 nouveaux cas dont 3500 hommes et 3000 femmes, sont la négligence des soins et du dépistage précoce, ce qui favorise le développement des tumeurs cancéreuses, après une période de 10 ans.

La plupart des cas atteignent un stade avancé de la maladie, rendant par la suite la prise en charge difficile. Le cancer du côlon arrive en première position des cancers touchant les hommes au niveau mondial, avant ceux du poumon et de la prostate, et vient en deuxième position pour les femmes, après celui du sein..