12 chirurgiens ciblés par une enquête à Skikda

Une commission ministérielle relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, s'est rendue, dimanche soir, à Skikda pour enquêter sur les «accusations» portées par le directeur local du secteur à l'encontre de 12 chirurgiens ayant refusé de pratiquer des césariennes conformément aux directives de la tutelle, selon la direction de la santé. Cette commission est chargée d'enquêter sur plusieurs «dépassements», soumis par le directeur de la santé au ministère, tels que «le peu d'activité des chirurgiens qui effectuent pas plus de trois opérations par mois par chirurgien», ainsi que la mise en danger de la santé des femmes enceintes et leur non-inscription sur le registre consacré aux parturientes», a indiqué la même source. Celle-ci a également assuré que cette commission, constituée de cadres du ministère de la Santé, s'est immédiatement attelée à consulter les rapports et les registres de réception des femmes enceintes, ainsi que le nombre de transferts vers les cliniques privées.