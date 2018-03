Création d'unités anticorruption en Arabie saoudite

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a ordonné la mise sur pied d'unités spécialisées dans la lutte contre la corruption, quatre mois après une opération d'envergure ayant visé des dizaines de personnalités du royaume. Ces unités, accueillies dans les bureaux du parquet, doivent «augmenter l'efficacité» et accélérer la lutte anticorruption, a indiqué le procureur général d'Arabie saoudite, Saoud Al-Mojeb, cité dans un communiqué publié dimanche dernier par le ministère de l'Information. Le texte ne donne aucun détail sur leur fonctionnement, précisant seulement que ces unités enquêteront et porteront en justice les cas de corruption. Cette décision suit de quelques mois une purge anticorruption impulsée par le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane contre des dizaines de ministres, princes et fortunes du Royaume dont une partie avait été retenue plusieurs semaines dans le luxueux hôtel Ritz-Carlton de Riyadh.