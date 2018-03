Formation dans la fabrication du savon naturel à Oran

L'association de promotion de la femme rurale «Main dans la main» d'Oran a initié dernièrement, une session de formation dans la fabrication du savon naturel à partir de la plante «Moringa Oliveira», première du genre au niveau national. Cette formation a regroupé, vendredi et samedi derniers à la Maison de jeunes à «Fellaoucene» (ex-quartier El Barki), des jeunes, des étudiants et des retraités en majorité des femmes, a indiqué la présidente de l'association, soulignant que cette initiative a permis aux stagiaires d'acquérir des techniques en matière de fabrication du savon dont la composition se fait à partir de la plante moringa Oliveira. «Main dans la main» est la première à avoir utilisé cette plante dans la fabrication du savon au niveau national, après que l'opération de plantation de cette plante à Oran eut donné des résultats probants et un rendement considérable.