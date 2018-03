Mostaganem vaccine son cheptel contre la brucellose

Pas moins de 3 572 têtes de bétail ont été vaccinées contre la brucellose jusqu'à fin février, dans la wilaya de Mostaganem. La campagne de vaccination du cheptel contre la brucellose, lancée en décembre dernier et qui se poursuivra jusqu'à la fin mars, cible les petits ruminants (ovins et caprins) âgés entre 3 mois et un an. Au total, 17 vétérinaires du secteur public sont mobilisés pour la vaccination du cheptel ciblé lors de cette campagne au niveau de 152 fermes d'élevage dans les communes de la wilaya de Mostaganem à titre gracieux et pris en charge par le ministère de tutelle. Cette campagne vise la prévention contre la brucellose qui peut se transmettre à l'homme par la consommation du lait cru ou le contact direct avec l'animal atteint, en plus de la protection du patrimoine animalier.