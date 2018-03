Tébessa se "relooke"

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, a mis l'accent, dimanche dernier à Tébessa, sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs, organismes et la société civile dans l'opération de réaménagement de la ville de Tébessa. «Les travaux de réaménagement, lancés dans la ville en 2014 pour 250 millions de dinars, exigent la multiplication des efforts et de l'intensification des actions pour redonner à la cité l'apparence esthétique qui sied à son histoire», a indiqué le ministre au deuxième jour de visite de travail dans cette wilaya. Zalène a reçu des explications sur le projet de requalification du centre-ville de Tébessa, incluant la place de la Victoire et le périmètre du mur byzantin. Suivis par la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, ces travaux qui portent sur la rénovation des réseaux d'assainissement, de route et d'éclairage public et l'aménagement des espaces verts connaissent un taux d'avancement estimé à 90%.