Algérie poste recrute

Algérie poste lance une vaste opération de recrutement au profit des jeunes inscrits au niveau de l'Agence nationale de l'emploi (Anem). L'entreprise a officiellement demandé, selon Algériemondeinfos, à l'agence de lui fournir une liste de demandeurs d'emploi dans plusieurs wilayas dont Adrar, Sétif, Chlef, Batna, Jijel, Naâma, Ghardaïa, M'sila et Laghouat. Algérie poste exige des profils précis. Les candidats à ce recrutement doivent être détenteurs de licences en sciences de gestion économique, sciences politiques, droit, sociologie, psychologie et sciences de l'information et de la communication. Les postulants doivent, selon les conditions définies par Algérie poste, résider dans la commune où les offres d'emploi sont proposées et qui concernent le tri et la distribution du courrier, des préposés aux guichets et des facteurs.