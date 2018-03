Un Salon ouvre, lundi prochain, ses portes sur la micro-activité

Plus de 100 promotrices bénéficiaires du dispositif du micro crédit, prendront du 19 au 23 mars, au Salon national de la micro-activité, organisé par l'Agence nationale du microcrédit (Angem) sous le thème «La femme rurale: acquis et défis». Cette manifestation s'inscrivant dans le cadre des services financiers garantis par l'Angem, au profit des bénéficiaires du dispositif du microcrédit, est destinée à «valoriser la contribution de la femme rurale dans la diversification économique et dans le développement socio-économique», précise-t-on. Elle vise également à promouvoir les produits locaux, réalisés par les femmes rurales exposantes et montrer les expériences réussies des promotrices, financées dans le cadre du dispositif du microcrédit. Plusieurs activités sont prévues en marge de cet évènement, telles que la sensibilisation à la construction d'un réseau national de femmes rurales entrepreneuses et l'organisation d'ateliers types, d'études technico-économiques pour les femmes.