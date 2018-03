"Instant Sharings" Quartet en tournée en Algérie

Le Quartet de jazz «Instant Sharings» sera en tournée en Algérie au mois de mars et ce, à l'initiative de l'Institut français d'Algérie et ses antennes. Cinq villes seront visitées par le quartet jazz mené par Bruno Angelini, à savoir Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tlemcen tout au long de la semaine du 26 au 31 mars. La première ville à accueillir le Quartet sera Tlemcen, le 25 mars à 18h au Renaissance Hôtel. Le lendemain, le groupe rejoindra Oran, pour donner son spectacle au Méridien. Le 28 mars, Constantine sera le terrain de jeu des «instants partagés» à 18h à l'Institut français de la ville. Alger sera l'avant-dernière escale pour la formation de jazz, qui s'y produira le 29 mars à 19h30 à l'Institut français. Pour clore en beauté la tournée, le public de Annaba sera l'hôte du Quartet le 31 mars à 18h, toujours à l'Institut français de la ville.