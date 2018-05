Les déchets ménagers augmentent de 3%

La production de déchets ménagers peut-elle être un indicateur du bien-être social? La réponse est oui puisque la quantité produite est relativement proportionnelle à la consommation des ménages. En 2017, pas moins de 13 millions de tonnes d'ordures ménagères ont été produites contre 11 millions de tonnes l'année précédente ce qui signifie selon les spécialistes une augmentation de 3%. Par ailleurs plus de 22 millions de tonnes de déchets de différentes natures ont été collectées sur le territoire national durant l'année 2017.

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a appelé il y a quelques semaines le secteur privé à investir dans la collecte et le tri des ordures pour protéger l'environnement et engager le Développement durable.