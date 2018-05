Plan national anticancer: comme sur des roulettes

Le coordinateur du plan national anticancer, le professeur Messaoud Zitouni, a affirmé la concrétisation sur le terrain de ce plan initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et qui se déroule «dans de très bonnes conditions».

Dans une déclaration faite en marge de l'ouverture de la 3ème édition des Journées de l'oncologie chirurgicale au Centre régional anticancer, le professeur a indiqué que ce rendez-vous scientifique relèvera «les bonnes conditions dans lesquelles le plan anticancer se concrétise sur le terrain», soutenant que l'objectif de ce plan est de «réduire le nombre de personnes atteintes de pathologies cancéreuses et de diminuer les décès». Le professeur Zitouni a également précisé que le volet diagnostic des pathologies cancéreuses «connaît une amélioration» grâce à la dotation des hôpitaux du pays, notamment les CAC (centre anticancer) de spécialistes en biologie, en imagerie et en histologie permettant un diagnostic fiable et précis.