Saveurs asiatiques à l'Ecole supérieure d'hôtellerie d'Alger

Les étudiants de deuxième année de l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (Eshra) ont clôturé, jeudi dernier, la partie pratique du module «conception et présentation d'un restaurant», en servant au public, des plats succulents aux saveurs asiatiques, dans le restaurant de l'école, tout en assurant un service impeccable, a-t-on constaté sur place. Le spécialiste en gestion des établissements hôteliers et touristiques au niveau de l'Eshra, Sami Akrout, a indiqué que les étudiants de deuxième année avaient fait montre d'un excellent niveau, démontrant ainsi leur maîtrise du volet théorique enseigné au niveau de l'école, sous l'encadrement d'une élite composée de spécialistes mondiaux en la matière.