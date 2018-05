Solidarité du Ramadhan: le FCE offre 50 000 couffins

Le Forum des chefs d'entreprise annonce la distribution de 50.000 couffins en guise d'acte de solidarité durant le mois sacré du Ramadhan. «Le Couffin du Ramadhan» à travers l'ensemble des wilayas du pays, a annoncé le FCE dans un communiqué. C'est pour la 4ème année consécutive qu'il procède à cette opération précisant que cette action est de solidarité «devenue une tradition et une action inscrite dans le cadre du programme FCE Solidaire».

«Le FCE est imprégné par cette culture et continuera ses actions multiples pour soutenir nos frères et soeurs algériens en difficulté», note le président du FCE, Ali Haddad.