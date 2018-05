23% de la production africaine en mathématiques est algérienne

Les Algériens sont considérés comme leaders en Afrique en matière de publication d'articles de recherche en mathématiques, ayant à leur actif un taux de 23% de la production africaine dans ce domaine, a affirmé le président de la Société des mathématiques d'Algérie (SMA). «Ce leadership est le reflet du niveau de compétence atteint par les mathématiciens algériens au double plan continental et mondial», a estimé Bebbouchi Rachid, également vice-président de l'Union des mathématiciens africains, dans une déclaration en marge du 4ème Congrès des mathématiciens algériens, organisé à la faculté des sciences de l'université de Boumerdès. Il a, néanmoins, déploré la «méconnaissance de ces réalisations» par les spécialistes du domaine et le large public en général, plaidant pour la mise en place d' «un climat propice» susceptible d'aider à remédier à cette situation, à travers notamment l'organisation de congrès et la diversification des activités de proximité dans ce domaine.