Comment réduire la consommation électrique des collectivités

L'utilisation des panneaux photovoltaïques et des lampes économiques LED a largement réduit la consommation en électricité de l'éclairage public. C'est en tout cas ce

qu'a révélé jeudi dernier, une étude élaborée par le Centre national de développement des énergies renouvelables. L'étude, qui a ciblé un tronçon de 5 kilomètres éclairé avec 250 lampes économiques LED alimentées à l'énergie solaire, a constaté que la consommation d'électricité a été deux fois et demie moindre que celle d'un éclairage public classique. L'information a été rapportée par l' APS citant le directeur du Centre national de développement des énergies renouvelables, qui s'est exprimé en marge d'une rencontre sur l'intégration de ce type d' énergies au profit des collectivités locales. La consommation électrique de l'éclairage public est en effet un enjeu majeur de la sécurité énergétique en Algérie. Plus de 80% de l'énergie produite dans le pays était consommée au niveau de ces collectivités, avait-on appris en mars dernier.