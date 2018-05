L'inhumation de Stephen Hawking ouverte aux voyageurs du futur

Le tirage au sort organisé pour sélectionner les participants à l'inhumation, le 15 juin prochain, du scientifique britannique Stephen Hawking, décédé le 14 mars, est ouvert à des personnes...qui ne sont pas encore nées. Sur le site Internet créé pour l'occasion, les postulants doivent renseigner leur date de naissance qui peut aller jusqu'au 31 décembre 2038, comme l'a relevé l'auteur du blog Ianvisits. «Nous ne pouvons pas exclure la possibilité de voyager dans le temps car, à notre satisfaction, cela n'a pas été réfuté», a expliqué un porte-parole de la fondation Stephen Hawking. Les inscriptions au tirage au sort qui doit sélectionner 1 000 personnes ont été ouvertes le 9 mai et fermeront le 15 mai. Dès le 9 mai, plus de 12 000 personnes avaient déjà postulé partout dans le monde. L'inhumation aura lieu le 15 juin à l'abbaye de Westminster, à Londres. Cet hommage est réservé aux plus grands, comme un autre géant des sciences, Isaac Newton. L'astrophysicien Stephen Hawking avait décliné une invitation en Israël, expliquant qu'il soutenait le droit des Palestiniens à un Etat. Sa mort a suscité une pluie d'hommages inégalée.