Un hélicoptère sur Mars en 2021

L'agence spatiale américaine a annoncé vendredi dernier son intention d'expédier en 2020 le tout premier hélicoptère sur Mars, un engin miniature proche d'un drone qui pourrait permettre d'approfondir la connaissance de la planète rouge. Sobrement baptisé «The Mars Helicopter», cet appareil au fuselage à peine plus gros qu'une balle de baseball pèse moins de 1,8 kilo. Il a vocation à voyager depuis la Terre avec le rover Mars 2020, un robot sur roues qui doit étudier l'habitabilité de la planète, chercher des signes d'une vie ancienne et évaluer les ressources naturelles et les dangers pour de futurs explorateurs humains. Le lancement est prévu pour juillet 2020, pour une arrivée en février 2021. Afin de voler dans l'atmosphère ténue martienne, l'engin doit être extrêmement léger, mais aussi puissant que possible. Il est équipé de panneaux solaires pour recharger ses batteries lithium-ion et d'un dispositif de chauffage pour le garder au chaud pendant les froides nuits martiennes, a précisé la Nasa. Il sera piloté depuis la Terre, avec un décalage de quelques minutes.