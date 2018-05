90 000 m3 d'eau pour Annaba et El Tarf

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a indiqué hier à El Tarf qu'un apport supplémentaire de près de 90 000 m3 sera mobilisé à partir du mois de Ramadhan au profit des wilayas de Annaba et El Tarf». S'exprimant en marge de la mise en service de la station de traitement de la commune de Chefia, lancée en travaux pour un investissement de 870 millions de dinars, le ministre a indiqué «qu'une amélioration en alimentation en eau potable (AEP) sera enregistrée dans les deux wilayas à partir du mois de Ramadhan et la saison estivale» à la faveur de la réception des projets engagés dans le cadre du plan d'urgence, lancé en octobre dernier. L'amélioration dans la fréquence de distribution de cette denrée vitale est «le fruit des efforts considérables consentis par l'Etat et la mobilisation d'imposants investissements» a encore ajouté le ministre,