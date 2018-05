Le logement de fonction au coeur des revendications de la Snte

Le Syndicat national des travailleurs de l'éducation a animé le 8 mai dernier une conférence de presse. Il a été question de commémoration des événements du 8 Mai 1945, de présentation du projet de la coordination et de ses objectifs dans différents domaines. Mais il a surtout été question du dossier du logement de fonction, qui préoccupe les retraités du secteur de l'éducation. La coordination nationale a tenu à rassurer les retraités qu'ils n'étaient pas concernés par le fichier national du logement, et a rappelé les revendications du syndicat. Revendications qui concernent quasi exclusivement les questions de logement, notamment les logements de fonction et les logements d'astreinte. Le syndicat a demandé à être considéré comme un partenaire social qui contribue à la recherche de solutions adéquates.