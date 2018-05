Le marché de solidarité de l'Ugta s'ouvre aujourd'hui

Le fameux marché de la solidarité de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) destiné à la fois aux travailleurs, aux retraités et aux citoyens lambda à l'occasion du mois sacré du Ramadhan s'ouvre aujourd'hui. Ledit marché, qui se veut un geste de la part de l'Ugta, afin d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, offrira la possibilité de s'approvisionner en toutes sortes de fruits et légumes. Le marché de l'Ugta, dont les locaux seront installés au niveau de la place du 1er Mai, visera aussi, indique un communiqué de l'Ugta, la promotion de la production nationale. Le patron de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd est, pour rappel, l'un des férus de la promotion de la production nationale. «Je ne me nourris et ne m'habille qu'en made in bladi», a-t-il affirmé récemment.