Saidal célèbre la Journée mondiale contre l'hypertension

Le groupe pharmaceutique public Saidal célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle au niveau de l'esplanade du Centre commercial «Ardis» à partir de 14h00. Cette manifestation est programmée avec la collaboration du service de cardiologie du CHU Mustapha et l'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger. Elle a pour but de sensibiliser le grand public contre cette maladie qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de «tueur silencieux». 14 millions d'Algériens adultes (35%) sont hypertendus alors que 50% de la population atteinte est méconnue et seulement 14% des malades traités, sont équilibrés, selon les derniers chiffres de la Société algérienne de l'hypertension artérielle (Saha) qui a communiqué ces données lors de son 14ème congrès tenu en octobre 2016. L'hypertension, première maladie chronique dans le monde, atteint 30% de la population mondiale, soit 1,5 milliard de personnes avec 13% de décès/an, selon l'OMS.