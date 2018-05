Une campagne de don de sang à l'occasion du Ramadhan

La direction de la santé de la wilaya d'Alger lancera à compter d'aujourd'hui, une campagne de don de sang au niveau de plus de 50 mosquées à Alger durant le mois sacré de Ramadhan, et ce, en collaboration avec l'Agence nationale du sang (ANS) et la direction des affaires religieuses. Initiée par le ministère de la Santé avec l'Agence nationale du sang et la contribution de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger, cette campagne de solidarité s'étalera jusqu'au 12 juin touchant 53 mosquées. Elle a pour objectif de collecter une quantité suffisante de sang pour couvrir les besoins des services d'urgence médicale, de maternité, de pédiatrie et de chirurgie, outre les maladies du sang comme la thalassémie et l'hémophilie. Des cliniques mobiles dotées d'équipements sophistiqués seront mobilisées à cet effet près des mosquées.