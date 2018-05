Des piscines mobiles pour les enfants de Ouargla

Des piscines mobiles seront déployées cet été à travers différentes régions enclavées de la wilaya de Ouargla pour offrir aux enfants de ces régions des espaces récréatifs. L'initiative, première du genre dans la wilaya et devant profiter aux enfants âgés entre 8 et 14 ans, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à combler le déficit en bassins de natation, notamment dans les communes et régions dépourvues de piscines. Il faut savoir que dans les projets accordés en 2017 à la wilaya de Ouargla, on relève la réalisation de 92 structures juvéniles et sportives, dont des auberges de jeunes, des stades de proximité, des salles de sports, des piscines et autres installations.