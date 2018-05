Heure du Ftour: ne vous empressez ni pour rentrer ni pour manger!

le Ramadhan est là, mais ce n'est pas une raison pour se goinfrer ou faire du 220 km/h afin d'arriver avant l'heure du Ftour au risque de provoquer un grave accident. Cet appel à la sagesse est lancé par la direction générale de la Protection civile (Dgpc) qui demande aux citoyens un maximum de prudence durant le mois sacré, notamment en matière de respect du Code de la route et des règles de consommation. Les intoxications alimentaires enregistrées durant ce mois et la période de l'été sont généralement provoquées par le non-respect des conditions de conservation (notamment la chaîne de froid), l'exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie publique, ainsi que sur le respect des conditions d'hygiène. En ce qui concerne les accidents de la circulation, l'empressement accusé par les divers conducteurs dont les chauffeurs de bus, taxis et camions qui assurent les dessertes de longues distances, essentiellement peu de temps avant l'heure de la rupture du jeûne, en plus la fatigue cumulée durant toute la journée constituent les principales causes des accidents.