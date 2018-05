L'importation de la céramique espagnole de nouveau gelée

Les licences d'importation de la céramique espagnole expireront d'ici la fin de ce mois et celle-ci devra, une fois le stock importé épuisé, disparaître du marché local au grand bonheur des producteurs nationaux. Mais du côté espagnol, les producteurs de céramique ont exprimé leurs inquiétudes sur ce qu'ils considèrent comme un nouveau gel des importations. Selon le journal espagnol El Mundo citant des fabricants de céramique de Castillon au sud de l'Espagne, ceux-ci, ont fait part de leurs craintes «du gel complet par le gouvernement algérien, des importations de ce matériau et ce, jusqu'à la fin de l'année». Selon le même journal, les industriels espagnols avaient reçu une réponse claire de la part des partenaires algériens qui importent leurs produits. Selon eux, les importateurs algériens leur ont expliqué qu'ils doivent établir un partenariat avec des partenaires algériens pour produire de la céramique en Algérie et non se limiter aux exportations.