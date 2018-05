L'économie verte créera 24 millions d'emplois d'ici 2030

Vingt-quatre millions d'emplois seront créés à l'échelle mondiale d'ici à 2030 si l'on met en place des politiques permettant de promouvoir une économie plus respectueuse de l'environnement, selon un rapport publié par l'Organisation internationale du travail (OIT). Selon le rapport «Emploi et questions sociales dans le monde 2018: une économie verte et créatrice d'emploi», de nouveaux emplois seront créés grâce à l'adoption de pratiques durables dans le secteur de l'énergie, y compris la modification du mix énergétique, la promotion de l'usage des véhicules électriques et l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les services écosystémiques - y compris la purification de l'air et de l'eau, renouvellement et fertilisation des sols, contrôle des parasites, pollinisation et protection contre les conditions climatiques extrêmes - contribuent, entre autres, à la préservation de l'agriculture, la pêche, la foresterie et le tourisme qui emploient 1,2 milliard de travailleurs, a précisé le rapport.