Le vice-président de l'APW de Constantine sous contrôle judiciaire

Un ex-député, actuellement vice-P/APW, président de la commission transitoire de la mouhafada de Constantine-Ouest et président du groupe parlementaire au sein du FLN a été démis de ses fonctions, hier, lors d'une séance extraordinaire de l'APW. La décision prise par les services concernés a été transmise par télégramme et le mis en cause sera destitué aussitôt après approbation à l'unanimité des membres de l'APW. Ce dernier est poursuivi en justice et mis sous contrôle judicaire depuis plusieurs semaines. Le mis en cause est accusé d'abus de confiance, abus de pouvoir dans le temps où il occupait le poste de directeur d'une des résidences universitaires de Constantine. Selon des sources judicaires, le mis en cause est également impliqué dans une affaire relative à atteinte à corps constitué dont la victime est un policier qui accomplissait son travail. Le procès est programmé dans les prochains jours. Les mêmes sources résument les accusations en deux mots «le mis en cause F.K. est impliqué dans plusieurs affaires de malversations».