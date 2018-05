Ruée sur les boucheries

Hier, les boucheries réputées appliquer des prix bas sur la viande bovine et ovine dans la commune de Kouba ont été littéralement prises d'assaut dès leur ouverture. On aurait cru avoir affaire à une grande opération de vente promotionnelle tant la clientèle était pressée de se voir servir.

Le personnel de ces boucheries n'a du reste pas connu de répit tout au long de la matinée. Cette frénésie de l'achat chez beaucoup de concitoyens et de concitoyennes n'a pas lieu d'être à partir du moment où le gérant de ces espaces leur a indiqué qu'il disposait de quantités importantes de produits carnés pour répondre à leurs demandes. C'était comme prêcher dans le désert.

La clientèle continuait d'afficher un niveau d'empressement, pour s'approvisionner en viande rouge. Inconcevable!