Skikda fête la fraise

La ville de Skikda a célébré la fête annuelle de la fraise dans une ambiance festive, marquée par la présence d'un grand nombre de scouts et de troupes folkloriques, au milieu de centaines de citoyens, enfants, femmes et hommes,

a-t-on constaté.

Cette fête a été célébrée par des centaines de citoyens, depuis les Allées en passant par l'Hôtel de ville et la rue Didouche-Mourad (appelée communément les Arcades), et devrait se poursuivre jusqu'à la nuit en s'achevant par un feu d'artifice à l'Hôtel de ville et un concert organisé au Palais de la culture, animé par le chanteur Dib El Ayachi et Ahmed Chekkat. La fête de la fraise dans la ville de Skikda, une tradition annuelle célébrée chaque année, est le reflet d'une spécificité de la région.