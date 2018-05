10 start-up algériennes à la Viva Technology de Paris

Elles sont 10 start-up algériennes innovantes à prendre part à la Viva Technology 2018 de Paris. Un événement de grande envergure qui permettra à ces jeunes entreprises de présenter leurs innovations et se confronter à l'écosystème international. Sélectionnées par un jury composé de chefs d'entreprise et d'experts, ils représenteront l'Algérie parmi plusieurs start-up africaines et européennes, véritable vitrine du savoir-faire algérien dans différents secteurs, l'agriculture, le e-commerce et la santé. L'Algerian Digital Cluster, le groupement des acteurs forts du numérique algérien a initié pour l'édition 2018 du Viva Technology Paris, une forte participation algérienne sur l'espace start-up de l'événement, afin de soutenir les initiatives algériennes en leur donnant la possibilité de pitcher pour obtenir des financements ou des sponsors pour réaliser leurs innovations et la rendre viable dans le temps. Pour cette édition, la Viva Technology met un accent particulier sur le potentiel technologique africain, plus de 100 start-up africaines vont exposer leurs projets et talents.