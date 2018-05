Manal Issa dénonce à Cannes le massacre des Palestiniens

Sur le tapis rouge du festival de Cannes 2018, l'actrice franco-libanaise, Manal Issa, a eu le courage de dénoncer mardi dernier le massacre des Palestiniens par Israël, demandant «l'arrêt de l'attaque sur Ghaza». Lors de la montée des marches du film «Solo: A Star Wars Story», l'actrice de 26 ans a profité des regards du monde entier braqués sur l'événement pour brandir une pancarte blanche où on pouvait lire «Stop the attack on Gaza!!» écrit en rouge. Le geste de Manal Issa, héroïne de Parisienne (2015) et Mon tissu préféré (2018), s'est ajouté à une vague d'indignation contre le massacre des civils palestiniens.

Plus tôt dans la journée, des dizaines de personnes ont observé une minute de silence au stand palestinien du festival de Cannes, dont l'acteur américain Benicio del Toro. Il s'agit de la première année où la Palestine détient son propre stand à cet événement.