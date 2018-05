Une entreprise croate prête à vendre de la charcuterie "halal" en Algérie

Des investisseurs croates sont intéressés par la création d'une unité de fabrication de charcuterie «halal» en Algérie, a indiqué l'ambassadeur de Croatie, Marin Andrijasevic.

Présent à l'ouverture de la troisième édition du Salon communal de l'agriculture de montagne d'Ath Yenni, M. Andrijasevic a indiqué qu'une usine dans son pays, spécialisée dans la fabrication de charcuterie «halal» à base de viandes de boeuf et de poulet, activant au Qatar et en Indonésie, cherche à s'implanter en Algérie. Une dégustation de plusieurs variétés de charcuterie «halal» (saucisse sèche de boeuf, filets de poulet aux asperges, à la tomate...) de ce fabricant croate a d'ailleurs été offerte aux visiteurs du salon, afin de faire découvrir ses produits. En plus de la charcuterie «halal», d'autres domaines peuvent être développés, dans la transformation agricole, comme la filière bio, par exemple.