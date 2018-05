kaddour m'hamsadji à la bibliothèque nationale de france

Depuis plusieurs années déjà sur Wikipedia, notre ami et écrivain Kaddour M'Hamsadji est accueilli par la prestigieuse Bibliothèque nationale de France. Cette institution lui a consacré, comme à tant d'autres grands écrivains, un large espace d'informations sur sa biographie et ses livres. Ainsi, les chercheurs pourront consulter plusieurs rubriques: ses activités, des pages Atelier de data.bnf.fr, des sources et des références, une biographie réalisée dans Wikipedia, et de nombreuses et diverses notices.

Pour toutes les informations de la Bibliothèque nationale de France sur Kaddour M'Hamsadji utiliser le lien suivant:

http:data.bnf.fr/12151752/kaddour mhamsadji/