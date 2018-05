1500 manuscrits conservés à la zaouïa Ali Benamor de Tolga

La bibliothèque de la zaouïa Ali Benamor de Tolga (35 km à l'ouest de Biskra) peut, à juste titre, se vanter de posséder un précieux trésor d'environ 1500 manuscrits traitant de différentes sciences, datant pour certains, de plus de 11 siècles. Créée par le fondateur de la zaouïa Ali Ibn Othmane Ibn Omar, cette bibliothèque recèle, outre ces 1500 manuscrits, 4500 vieux ouvrages imprimés dont les plus récents datent de 1948, assure Saâd Othmani, fils du cheikh de la zaouïa. Ces écrits manuscrits et imprimés portent sur divers domaines dont le fiqh notamment selon le rite malékite, l'exégèse coranique, le hadith, l'histoire, la littérature, le tassawuf, la philosophie, la médecine et la mécanique.