Bouira: Thachachith, un site historique menacé de disparition

Riche de plus de 2000 ans d'histoire, le vieux site archéologique de Thachachith, situé sur l'une des collines dominant le village de la Crête rouge relevant de la commune d'El-Adjiba (est de Bouira), est toujours à l'abandon et il continue de subir de sérieuses dégradations causées par les aléas climatiques, malgré la promesse des autorités locales pour sa classification. Une visite sur les lieux permet à tout visiteur de constater des vestiges émergeant à peine de la terre, ainsi que d'autres fragments de poterie. Des jarres en terre cuite sont dispersées à même le sol, usées par l'érosion du temps et des conditions climatiques. «Si rien n'est fait dans l'urgence, c'est tout un pan de l'histoire qui disparaîtra», a averti Fahem Bahi, un des jeunes citoyens de la localité. Thachachith est un site archéologique romain remontant à 2000 ans. Situé dans la partie haute de la Crête Rouge, il s'étend sur une superficie de 45 hectares.