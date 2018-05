L'usine d'intégration électronique de l'Enie renaît de ses cendres

L'usine d'intégration électronique relevant de l'Entreprise nationale des industries électroniques (Enie), rénovée après l'incendie qui l'a ravagée en 2015, a été remise en service jeudi à Sidi Bel Abbès. Avec la remise en service de cette usine, le plan de développement de l'Enie est achevé. Il comporte notamment l'usine de fabrication de panneaux solaires, des laboratoires de recherche et de développement et des laboratoires de mesure électronique. L'usine d'intégration électronique, dont les travaux de reconstruction et d'équipement ont duré deux ans et demi, comporte plusieurs ateliers, notamment ceux de fabrication de panneaux électroniques des véhicules, des appareils électroniques et autres tablettes électroniques de large consommation.