La brucellose humaine fait des ravages à Tébessa

Pas moins de 351 cas confirmés de brucellose humaine ont été enregistrés dans la wilaya de Tébessa entre janvier et avril derniers, a révélé jeudi le chef de service de la prévention à la direction de la santé et de la population, Mohamed Salmi. Ces cas ont été recensés à travers plusieurs communes de cette wilaya frontalière. La consommation de lait cru (non pasteurisé) de chèvre ou de vache est la principale cause de cette maladie dans la région, Salmi a détaillé que 112 cas de brucellose humaine parmi le nombre global ont été enregistrés dans la commune de Bir El-Ater, située à 100 km au sud de la wilaya. Les services de la direction de la santé, en collaboration avec l'inspection vétérinaire, et les 28 communes de la wilaya ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de cette maladie.