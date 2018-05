Près de 16 heures de jeûne pour les Algériens

En Algérie, nous jeûnons environ 15 heures et 45 minutes (cela dépend des régions), de 3h 57 du matin jusqu'à 19h52. Une durée qui nous place au-dessus de la durée moyenne en Afrique d'environ 13 heures. De manière générale, les musulmans résidant dans l'hémisphère Sud jeûneront moins par rapport aux autres. Les mieux lotis restent les musulmans habitant à l'extrême sud du continent américain. Au nord de l'Europe, on jeûnera plus de 18 heures chaque jour, c'est d'ailleurs de cas de la Belgique, le jeûne débute à 3h12 du matin pour s'achever à 21h41. En France (à Paris) le jeûne commence à 3h57 et se termine à 21h31. Une moyenne de 18 heures de jeûne est prévue dans ce pays.

Un peu plus au nord, en Russie, près de 20 heures de jeûne attendent les musulmans résidant à Moscou. Les records absolus de jeûne restent quant à eux détenus par l'Islande et le Groenland, où les nuits durent trois heures et où le jeûne dure par conséquent plus de 21 heures chaque jour.