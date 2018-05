Coupe du monde: trois chaînes diffuseront en clair tous les matchs

Trois chaînes allemandes, diffusées gratuitement en Algérie, retransmettront tous les matchs de la Coupe du monde 2018 en clair sur le satellite Astra, selon Obsevalgerie. Il s'agit des chaînes de TV allemandes, ZDF HD, Das Erste et ARD One qui vont retransmettre les 64 matchs de la Coupe du monde 2018 en Russie, en clair et avec une qualité d'image full HD sur les satellites (Astra et Hotbird). Pour suivre la Coupe du monde sur les chaînes TV de beIN Sports, il est nécessaire d'acquérir le démodulateur de ce groupe qatari. Ce qui n'est pas le cas des chaînes allemandes qui sont diffusées en clair sur les deux satellites et qui peuvent être captées sur n'importe quel démodulateur en Algérie. En plus des chaînes allemandes, la chaîne française TF1 va retransmettre 18 matchs dont les demi-finales et la finale. Pour rappel, la Coupe du monde 2018 débutera du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs se joueront à 13h, 16h et 19h (heure algérienne).