L'Algérie pourrait être touchée par des vagues de chaleur extrêmes

Des vagues de chaleur exceptionnelles devraient se produire dans les régions particulièrement vulnérables au changement climatique, dont l'Algérie fait partie, si le réchauffement de la planète venait à augmenter de deux degrés Celsius d'ici la fin du XXIe siècle. C'est ce qu'affirme une étude effectuée entre autres par l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (Iiasa) et rapporté par le site Enviro2b. L'étude dévoile comment seront impactées les populations en fonction du niveau de réchauffement climatique sur la base d'un modèle global de très haute résolution. Les résultats du modèle ont été utilisés pour calculer un indice de l'amplitude des vagues qui tient compte à la fois de la durée et de l'intensité des vagues de chaleur. Plus cet indice est élevé, plus la canicule est extrême.