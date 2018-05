La première héroïne musulmane de Marvel, c'est du sérieux

Au cours d'une interview accordée à la BBC lundi 14 mai, Kevin Feige, le président des studios Marvel, a confié que Miss Marvel, première héroïne musulmane de l'histoire des comics, pourrait être la prochaine super-héroïne à apparaître sur grand écran. «Miss Marvel, qui est un autre personnage des comic books, une héroïne musulmane s'inspirant de Captain Marvel, est en préparation. On a des plans pour elle, mais seulement après avoir introduit Captain Marvel au monde entier», explique Kevin Feige au cours de cet entretien. Miss Marvel est en fait le nom générique de plusieurs personnages de fiction et super-héroïnes de l'univers Marvel. Ici, Miss Marvel fait référence au personnage de Kamala Khan, une adolescente américaine d'origine pakistanaise qui vit dans le New Jersey avec ses parents et son frère. De confession musulmane, elle a fait son apparition fin 2013 dans un comic book de la série Captain Marvel. La jeune fille âgée de 16 ans a le pouvoir de prendre n'importe quelle apparence et de changer de taille.