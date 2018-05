Les locaux commerciaux se sont transformés en habitations

La cité 1004 Logements dans la commune de Bachdjerrah connaît un phénomène plutôt singulier. En effet, la majeure partie des locaux commerciaux à l'est de la cité est utilisé comme... habitations! Et le voir est marquant, tant l'occupation de ces locaux saute aux yeux. Et ce n'est pas le seul problème que connaît la cité. Plusieurs habitations précaires défigurent le quartier, ainsi que des déchets qui jalonnent les ruelles. Les services concernés devraient se pencher sur la situation, afin de trouver une solution à la détresse que vivent les habitants de ce quartier de la capitale.