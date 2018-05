Encore un restaurant parisien huppé qui refuse l’argent des Arabes

Une autorité française indépendante, a annoncé «se saisir d'office» sur les discriminations systématiques contre «les Arabes et les femmes voilées» d'un restaurant parisien, révélées par le site d'investigation BuzzFeed. Une enquête est diligentée après avoir «pris connaissance, par voie de presse, d'allégations de discrimination dans un restaurant parisien», qui refuse les clients «d'origine maghrébine, africaine et les femmes portant le voile», a-t-on annoncé vendredi. D'après l'enquête publiée par le site BuzzFeed, ce restaurant huppé du VIIIe arrondissement de Paris, appelé «L'Avenue», et appartenant à un richissime homme d'affaires, ferme systématiquement ses portes aux Arabes et aux femmes voilées. La direction a mis en place «un véritable système discriminatoire en plusieurs étapes», souligne l'auteur de l'enquête. Selon le témoignage d'anciens employés des lieux et des changes obtenus par le site, la hiérarchie leur faisait régulièrement passer la consigne de ne prendre aucune réservation de personnes au nom «d'origine arabe» ou de touristes venant du Moyen-Orient.