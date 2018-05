L'Arabie saoudite et les Emirats auraient financé la campagne du candidat Trump

Donald Trump Jr., fils aîné du président américain, a reçu le 3 août 2016 un émissaire des princes héritiers d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis qui a proposé de contribuer à la campagne présidentielle de son père, a rapporté samedi le New York Times. L'émissaire, un homme d'affaires américano-libanais, George Nader, lui a déclaré que ses commanditaires étaient désireux d'aider son père à remporter l'élection présidentielle de 2016. L'entretien a été organisé par Erik Prince, fondateur et ancien directeur de la compagnie de sécurité privée Blackwater, qui y a également assisté, tout comme Joel Zamel, cofondateur d'une société de conseil israélienne, précise le New York Times. Une firme liée à ce dernier a travaillé sur une proposition de «campagne de manipulation secrète en ligne de plusieurs millions de dollars» pour le compte du candidat républicain, impliquant l'utilisation des milliers de faux comptes de réseaux sociaux. Alan Futerfas, avocat de Trump Jr., a assuré samedi que la rencontre n'avait rien donné. «Avant les élections de 2016, Donald Trump Jr. se souvient d'une réunion avec Erik Prince, George Nader et une autre personne qui pourrait être Joel Zamel», dit-il «Ils ont présenté à M. Trump Jr. un plan pour les réseaux sociaux. Il n'était pas intéressé.»