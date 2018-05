Le FFS hisse le drapeau palestinien au siège du parti

Le Front des forces socialistes (FFS) marque sa solidarité avec le peuple palestinien suite aux massacres perpétrés par l'armée de répression israélienne contre la Marche dite du grand retour près de la frontière avec Ghaza, en hissant le drapeau palestinien aux côtés de l'emblème national au siège national du parti. Par ce geste inédit et hautement symbolique, le parti, fondé par Hocine Ait Ahmed, tient à se distinguer des autres formations politiques algériennes qui, à l'exception du MSP qui a organisé ce vendredi un sit-in de solidarité devant le siège du parti, ont brillé par leur absence. Dans un communiqué diffusé mercredi et signé par son premier secrétaire, le FFS avait dénoncé le climat de violence que subissent les Palestiniennes et les Palestiniens, «impuissants face aux crimes du colonisateur, et face à la complicité des puissances internationales». Il exprime fortement sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte anticolonialiste légitime pour le recouvrement de ses droits à l'autodétermination.