Les producteurs de boissons ont réduit le taux de sucre

Alertés par les associations de consommateurs, les producteurs de boissons ont (légèrement) réduit le taux de sucre utilisé dans leurs produits. C'est ce qu'indique l'association El Aman qui a publié les résultats de la campagne de sensibilisation pour la réduction de l'utilisation et de la consommation du sucre, du sel et des matières grasses, menée depuis janvier dernier dans 15 wilayas. Outre les opérations de sensibilisation, il faut retenir celle du contrôle de la teneur en sucre dans les boissons. De février à avril 2018, l'opération a été effectuée par un laboratoire indépendant sur un échantillon de huit boissons d'opérateurs algériens, les plus consommées en Algérie. L'analyse des résultats du contrôle des boissons a fait ressortir que la plupart des opérateurs ont effectivement lancé une opération de réduction de la teneur en sucre dans leurs boissons, entre -0,5% et -2% au maximum sur la période de 3 mois. Ainsi, l'analyse a montré que certains ont réduit de -0,5%, et d'autres de -2%. Deux n'ont pas réduit du tout et un seul a même augmenté à 3,5% son taux déjà élevé.