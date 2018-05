Nassima Chabane en concert samedi au mouggar

Sortir en famille ou entre amis pour apprécier un bon moment de convivialité et d'art? une bonne adresse, la salle Mouggar! Ça tombe bien, Nassima Chabane, la chanteuse de musique classique algérienne retrouvera son public le 26 mai en soirée à partir de 22h30 au grand bonheur de ses fans et mélomanes qu'elle ne manquera pas de bercer avec sa belle et suave voix des plus mélodieuses. Initiée dès son plus jeune âge à la tradition arabo-andalouse, la cantatrice vous emportera assurément aux cimes de cette savante musique tout en finesse et harmonie.